Benoit Sokal: se n’è andato il “papà” di Syberia

Microids ha dato oggi la triste notizia della morte di Benoit Sokal, fumettista e autore di videogiochi, creatore di una serie culto per gli amanti delle avventure grafiche, Syberia. Proprio Syberia è stato uno dei fari dei punta e clicca a cavallo tra la prima epoca d’oro degli anni novanta e ciò che è venuto dopo.

Sokal ha iniziato a disegnare per la rivista À Suivre nel 1978, creando l’ispettore Canardo, detective anatra antropomorfa depressa con un debole per le sigarette, l’alcol e le femmes fatales. È entrato nel mondo dei videogiochi nel 1996, con Amerzone, pubblicata da Microids. Proprio con l’azienda francese il rapporto si è sviluppato con la serie Syberia, di cui sono usciti tre capitoli (2002, 2004, 2017) e con cui Sokal stava lavorando a The World Before, il nuovo episodio in arrivo quest’anno. Sokal è uno dei primi artisti di graphic novel a progettare, implementare e supervisionare l’intera produzione di un videogioco. Vinse il riconoscimento “Persona dell’anno” ai Phenix Awards del 2002, con Syberia che vinse il premio “Miglior gioco di avventura dell’anno” nel 2002 negli Stati Uniti.

Nonostante la sua prolifica carriera nei videogiochi, Benoît Sokal non ha mai lasciato andare via la sua passione originale e ha pubblicato la graphic novel Kraa nel 2010. Ha anche sviluppato l’universo di Aquarica per diversi anni con il suo amico François Schuiten, insieme ai quali hanno pubblicato la prima graphic novel basata su Aquarica nel 2017.

Qui sotto potete leggere il comunicato dato da Microids:

“È con estrema tristezza e a malincuore che il team Microids deve annunciare la morte di Benoît Sokal, scomparso il 28 maggio 2021 dopo aver combattuto una lunga malattia.

Conosciuto prima di tutto come storyteller e talentuoso disegnatore di fumetti, Benoît ha contribuito enormemente a far progredire il medium dei videogiochi a livello internazionale, attraverso una produzione varia e prolifica negli ultimi 25 anni.

Vero artista visionario e di grande talento, Benoît ha lasciato un segno indelebile nella storia di Microids. Ha lavorato duramente per condividere la sua visione con il mondo, a partire dal 1999 con il suo primo titolo, Amerzone. Il suo stile distintivo ha reso indimenticabili i vari universi che ha costruito per migliaia di giocatori in tutto il mondo, guadagnandosi anche la posizione di Art Director di Microids per un certo periodo.

Benoît è anche conosciuto e amato per aver creato la serie cult Syberia. Questa era una serie in cui ha trasposto brillantemente il suo amore per tutto ciò che è dell’Europa orientale, tutto contenuto in avventure uniche e singolari, care e amate da un fedele esercito di fan.

L’intero team di Microids condivide il dolore della sua famiglia e dei suoi amici.”