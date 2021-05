Peter Fabiano lascia Capcom per unirsi in Bungie

Nel corso delle recenti ore, Capcom ha perso una figura decisamente importante, ossia Peter Fabiano, Game Producer che ha preso parte ai lavori legati prettamente a Resident Evil Village, Ghost ‘n Goblins Ressurection, Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake e tanti altri ancora. Dopo ben 13 anni di lavoro presso l’azienda nipponica, Fabiano si unirà completamente a Bungie, software house statunitense che sta supportando costantemente Destiny 2 tra Stagioni ed espansioni.

Ecco le parole espresse da Peter Fabiano in un recente Tweet:

Quindi, con ogni probabilità, Fabiano ricoprirà sicuramente un ruolo fondamentale all’interno di Bungie.

Hard to write this best so I’ve decided to keep it simple: Thank you everyone at Capcom for allowing me to grow together with you over the past 13 years. I’m thankful and will cherish the experience forever. ありがとうございました!ファンとしてもこれからよろしくお願いします。1/2

— Peter Fabiano (@PFabiano) May 29, 2021