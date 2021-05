Little Nightmares è gratis su Steam

Dopo l’annuncio del free weekend dedicato a Company of Heroes, un altro gioco potete recuperare senza sborsare alcun soldo, ed è proprio Little Nightmares, la cupa avventura platform pubblicata da Bandai Namco Enterainment e sviluppata da Tarsier Studios, disponibile attualmente sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Rispetto a Company of Heroes, seppur si parli sempre di un periodo limitato, una volta che i giocatori avranno riscattato il titolo sarà vostro per sempre. L’ultimo giorno per scaricarlo è proprio oggi, di conseguenza affrettatevi se volete possedere un titolo in più sulla vostra libreria di Steam. Infine, aggiungiamo che questo opportunità potrebbe convincervi anche ad acquistare il capitolo successivo, ossia Little Nightmares 2.