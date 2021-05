Sifu si mostrerà in un nuovo video gaemplay tra non molto

Lo sviluppatore indie Sloclaps, team dietro l’interessante Sifu mostrato nel mese di febbraio si è fino ad ora costruito già una bella cerchia di appassionati e tutti loro vorrebbero, giustamente, saperne di più sul gioco action melee.

I fan avranno di che gioire visto che, nelle ultime ore, la software house ha annunciato tramite i propri canali social che un nuovo video di gameplay arriverà a breve. Purtroppo, non sono stati rivelati altri dettagli in merito ma almeno sappiamo che non ci toccherà aspettare molto.

Ricordiamo che Sifu vedrà la luce entro quest’anno su PS5, PS4 e PC. Attualmente non si conosce una data d’uscita ma, incrociamo le dita, forse verrà svelata proprio tra poco. Intanto, continuate a seguirci per saperne di più!