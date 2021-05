Halo Infinite salta l’appuntamento mensile, novità direttamente dall’E3

343 Industries ha, negli ultimi mesi, usato il proprio tempo a disposizione con la community per dare ogni mese nuove informazioni sull’attesissimo seguito della celebre saga di Halo, Halo Infinite. I fan si sarebbero aspettati anche per il prossimo delle novità, oltre ovviamente a quelle in arrivo dall’E3 ma non sarà così.

Infatti, il community manager del team, Brian Jarrard, ha recentemente pubblicato su Twitter le volontà dello studio, dichiarando che il nuovo capitolo della saga FPS si mostrerà con tante nuove informazioni solo all’E3, “saltando” l’incontro mensile stabilito qualche tempo fa.

Ovviamente, questo non sarà un problema, visto che, seppur non dichiarato ufficialmente, l’appuntamento all’E3 sarà sicuramente ricco di quei dettagli che sarebbero dovuti arrivare normalmente e, probabilmente, sarà anche più ricco di contenuti. A tutti i fan, dunque, toccherà aspettare il 13 giugno per saperne di più sullo sviluppo e non solo di Halo Infinite, atteso entro quest’anno per Xbox Series X|S, Xbox One e PC.