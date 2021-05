Bus Simulator 21: pubblicato un trailer incentrato sul multiplayer

Vi parlammo all’inizio del mese della nuova iterazione da parte di Astragon Entertainment, Bus Simulator 21, il quale annunciò una partnership con Mercedes-Benz assieme alla data d’uscita ufficiale. Il simulatore, che si prepara ad arrivare sul mercato nel mese entro quest’anno, si mostra oggi in un nuovo trailer.

Il video in questione è principalmente puntato sul multiplayer cooperativo che permetterà a quattro giocatori di pianificare insieme i propri percorsi, comprare nuovi autobus e viaggiare insieme come un team.

Mentre vi lasciamo ad una descrizione del titolo, seguita dal nuovo trailer, vi ricordiamo che Bus Simulator 21 sarà pubblicato su PC tramite Steam, PS4 e Xbox One (e più tardi, sulle console next-gen) il 7 settembre.

Vivi la quotidianità di un autista di autobus in due città esplorabili negli USA o in Europa. Guida fino a 30 bus su licenza ufficiale dei marchi internazionali, inclusi bus elettrici e a due piani. Porta a destinazione i tuoi passeggeri con puntualità e in sicurezza, da solo o in multigiocatore.

Con un mondo aperto migliorato, in Bus Simulator 21, i giocatori avranno l’opportunità di creare una propria compagnia di trasporti locale nella metropoli statunitense immaginaria “Angel Shores”, così come nella città europea “Seaside Valley”, e dimostrare le loro abilità di guida in autobus.

Con un numero enorme di modelli di autobus con licenza ufficiale e fedelmente ricreati, i giocatori possono guardare avanti per sperimentare la parte più ampia della popolare serie di giochi di simulazione in Bus Simulator 21. Grazie alla continuazione della partnership di successo con il famoso produttore Mercedes-Benz, gli appassionati di autobus possono ora per la prima volta mettersi al volante di e-bus con licenza ufficiale della serie eCitaro!