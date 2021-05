Ubisoft rivela che con Far Cry 6 offrirà uno degli open world più vasti

Far Cry 6 è stato finalmente rivelato nei giorni scorsi tramite un gameplay reveal tenutosi attraverso una livestream su YouTube e Twitch da parte di Ubisoft. Ebbene, sin da quanto l’azienda francese ha mostrato ai giocatori, quest’ultimi hanno notato che ci saranno svariate attività da fare all’interno di Yara, seppur la compagnia non sia scesa nei particolari sotto questo aspetto. Però, durante un’intervista presso i microfoni di VGC, David Grivel, Lead Gameplay Designer, rivela che la casa francese ha realizzato un prodotto con la mappa open world più vasta e mai vista nella serie.

Ecco le parole espresse da Grivel:

È il più grande mondo aperto del marchio Far Cry. Non so per gli altri giochi, ma ciò che è stato importante per noi è stato creare punti di interesse in tutta la mappa. Quindi abbiamo città, abbiamo barche, abbiamo aeroporti e tutto il resto. Manteniamo le cose interessanti anche perché ora iniziamo a costruire cose come gli avamposti, che ora chiamiamo basi FNS, che offrono una classica esperienza Far Cry. Per fortuna, molti dei diversi accampamenti e simili non saranno copiati in tutto il mondo in Far Cry 6.

Non è come, ‘ah, ci sono dieci campi nella foresta e sembrano tutti uguali’. Alcuni potrebbero riguardare una segheria, alcuni potrebbero riguardare un porto, alcuni potrebbero riguardare qualcos’altro, e non è solo un tema in cima, ma influenza anche il modo in cui i giocatori si avvicinano, perché diciamo che se ora l’uscita è più all’interno di un edificio, i cecchini dovranno adattarsi a questa situazione.