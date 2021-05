New World: nuovo trailer di una regione

Amazon Game Studios ha pubblicato un nuovo video per New World, il nuovo e tanto atteso MMORPG previsto per la prossima estate.

La casa sviluppatrice ha iniziato una nuova serie di video per descrivere le principali regioni dell’isola di gioco. Il primo video è dedicata alle regione Windsward, una zona ricca di vegetazione. Si tratta di una zona completamente introduttiva per i giocatori di livello basso.

Ricordiamo che New World uscirà ufficialmente il 31 agosto 2021 e sarà tradotto completamente in italiano, mentre la Closed Beta inizierà il 20 luglio per tutti coloro che hanno pre ordinato il titolo.