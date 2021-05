Profane: nuovi progressi del personaggio

Profane è un nuovo MMORPG sanbox in arrivo, e la casa sviluppatrice ha pubblicato su twitter alcuni progressi compiuti nella personalizzazione del personaggio.

Il video trailer, pubblicato su Twitter dal team, mostra la personalizzazione del personaggio attualmente in sviluppo mostrando alcune opzioni di personalizzazione per dare ai giocatori almeno un assaggio di quello che potrebbe essere.

Ricordiamo che Profane è ancora in fase di sviluppo e il team di sviluppo afferma che è un open world a tutti gli effetti e che ci saranno importanti aggiornamenti in futuro.

What up, community! 👋

We have been eager to show our progress with the character customization feature, and it's finally time to start sharing it with you. pic.twitter.com/zpeGXMQoRW

— Profane MMORPG (@ProfaneMMO) May 28, 2021