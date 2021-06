Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed Recensione: una tastiera da avere assolutamente

La nota compagnia Razer non è certamente estranea al settore con tantissimi prodotti che hanno ampiamente soddisfatto gran parte dei giocatori, offrendo numerose tastiere, mouse e cuffie da gaming, pronte a soddisfare l’esigenze dei più appassionati. Possiamo tranquillamente dire che il marchio aziendale della società è uno dei più influenti su questa tipologia di mercato, eppure non smette mai di sorprendere in quanto ad innovazione e semplicità.

Nel corso dei giorni precedenti, l’azienda ci ha gentilmente concesso di testare a dovere la tastiera da gaming Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed, con una connessione wireless dotata del bluetooth o tramite il canale 2.4 GHz, in grado di essere sfruttata per oltre 200 ore d’autonomia e non solo. Insomma, questo prodotto sembra essere in grado di esaudire i vostri più reconditi desideri in termini ovviamente legati al gaming, ma non perdiamoci in ulteriori convenevoli e vediamo se questa periferica targata Razer ci ha conquistati o delusi.

Razer Blackwidow V3 Mini Hyperspeed:

Sin dalla confezione relativa alla Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed ci rendiamo conto quanto l’azienda tenga particolarmente cura alle sue creature, infatti abbiamo trovato tutto quello che ci occorre in un packaging decisamente ordinato. Al suo interno sono presenti oramai i classici sticker targati Razer con l’istruzione d’uso per il prodotto. Però, sicuramente una cosa molto ingegnosa ed inaspettata è stata quella di trovare la “chiavetta usb” per il collegamento della tastiera direttamente posta sulla parte inferiore della periferica dove l’inseriremo ad una delle porte situate al nostro PC riuscendo a configurarla e farla funzionare come previsto insieme al classico cavo USB-C, il quale ci aiuterà a far ricaricare la nostra tastiera mentre la stiamo utilizzando per giocare e non solo.

Parlando del prodotto in sé, una caratteristica decisamente interessante e che, come abbiamo già ampiamente detto nel paragrafo precedente, la Razer Blackwidow V3 Mini Hyperspeed è una 65% rispetto a una tastiera full size. Include i tasti alfanumerici, le frecce direzionali e i tasti di navigazione essenziali per fornire al fruitore tutti i tasti che possono servire. Questo aspetto non è decisamente da sottovalutare, anzi, vi aiuterà in special modo se vi cimenterete in titoli prettamente Esport, dove avere una tastiera con magari qualche tasto meno che non utilizzerete mai è una scelta molto congeniata e funzionale quella adottata da Razer.

Sicuramente una delle cose che i giocatori malfidano spesso e volentieri sono proprio le periferiche wireless perché potrebbero intaccare molto la latenza di un determinato dispositivo o periferica, aumentando perciò l’input lag nei comandi con diversi ritardi. Questo nei giochi competitivi potrebbe rappresentare uno dei maggiori mali poiché anche i millesimi di secondi contano in questo genere di giochi. Però questo non è il caso della Razer Blackwidow V3 Mini Hyperspeed, infatti quest’ultima adotta una tecnologia firmata casa Razer ed è una delle più innovative ed esistenti, chiamata Hyperspeed Wireless per una bassa latenza e input iper-responsivi quando si gioca, resi possibili da un protocollo dati ottimizzato, una frequenza radio ultra-rapida e la fluidità del cambio di frequenza anche negli ambienti più rumorosi e saturi di dati.

Parlando proprio della connessione wireless della periferica, ci sono tre modalità che il fruitore potrà sfruttare: l’Hyperspeed Wireless, Bluetooth e USB-C con cavo, quest’ultima consigliata solo in caso doveste casomai mettere in ricarica la vostra tastiera e sfruttarla ugualmente quando è in carica, ma adesso passiamo ad uno degli argomenti più importanti: l’autonomia.

Razer Blackwidow V3 Mini Hyperseed: oltre 200 ore d’utilizzo

La durata complessiva della Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed si aggira a circa 200 ore, questo aspetto è sensazionale solo a pensarci, garantendovi tantissimo tempo prima di metterla in carica. Nonostante questo però, ho notato alcuni problemi legati alla latenza quando la batteria incomincerà a scendere al di sotto del 10%, quindi vi consiglio di metterla in carica prima se non voleste riscontrare ulteriori ritardi ad ogni vostro input fornito tramite la periferica in questione.

Per quanto invece concerne il design, la tastiera si presenta in maniera decisamente accattivante e molto affascinate in pieno stile Razer, e questo fattore incrementa maggiormente tramite il profilo estetico RGB Chroma, attivabile tramite l’app scaricabile gratuitamente dal sito Razer Synapse, con la possibilità di personalizzarla a vostro completo piacimento dove i più esperti certamente ne sapranno sfruttare la massima bellezza estetica, ma si sa, l’azienda ha sempre dato vita a dei prodotti che risaltassero specialmente il design dei suoi prodotti, e la Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed è una delle tante periferiche che possiede questa ulteriore caratteristica. Gli aspetti positivi ovviamente non sono finiti qui poiché tale prodotto possiede il supporto al multi dispositivo Razer, ciò significa che potrete collegare più di due dispositivi utilizzando solo e unicamente una porta USB e senza occupare ulteriore prese USB del vostro PC, rendendovi il tutto ancora più spazioso e senza ulteriori problematiche.

Insomma, questa Razer BlackWidow V3 Mini Hyperspeed presenta delle chicche decisamente interessanti e intriganti finora, ed è sicuramente una serie di vantaggi che anche i giocatori più esigenti apprezzeranno senz’altro, ma sulla tecnologia HyperSpeed Wireless ricordatevi: questa opzione potrà essere attivata solo e unicamente se i prodotti targati Razer faranno parte della linea Hyperspeed, altrimenti non riuscirete a farci praticamente nulla se il vostro intento è quello di sfruttare tale tecnologia utilizzando solo e unicamente una presa USB.

Scendendo nel dettaglio anche sulla tipologia di tasti, quest’ultimi appartengono alla tipologia ABS, realizzati con un doppio stampaggio per garantire mai l’usura dei simboli dotati di pareti ultra spesse rendendoli molto più resistenti e longevi a un uso ripetuto e prolungato. Personalmente parlando, dato che parliamo ampiamente di una tastiera meccanica, l’unico difetto effettivo legato alla tastiere della categoria appena citata risiede nella rumorosità, infatti, quando premerete i singoli pulsanti sarà presente un rumore decisamente alto ma, sinceramente, dopo tutte le peculiarità della Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed, si può semplicemente sorvolare a questa problematica.

Quando la qualità non ha prezzo

Sapete quel detto famoso “quando la qualità non ha prezzo”, ebbene, questo può essere direttamente applicato alla tastiera. Difatti, Razer ha consegnato tra le mani un prodotto solido ma con un prezzo decisamente non alla portata di tutti, ossia €189,99. Sebbene potrebbe essere una cifra molto altra, se avete letto tutte le peculiarità e gli aspetti positivi del prodotto descritti finora non ne dovreste fare troppo un dramma, perché questa periferica rimane sicuramente una delle scelte più ponderate in ambito gaming e non solo, se cercate ovviamente precisione, affidabilità, longevità e ottimi tempi di reazione. Soprattutto sarà appetibile anche per coloro che possiedono già una periferica Hyperspeed, in modo tale da sfruttare due periferiche come vi avevo già detto precedentemente. Insomma, se dovessi definire in poche parole questo piccolo gioiellino sarebbe: la tastiera dei sogni per ogni PC gamer che si rispetti senza alcun dubbio. Inoltre, se per caso aveste necessità casomai di cambiare tastiera per qualche danno conferito da voi o succedesse per caso qualche funzionamento nel corso del tempo, Razer fornisce ben 2 anni di garanzia al prodotto, in modo tale da fornire al cliente la giusta dose di tempo necessaria qualora capitasse qualche piccolo disguido con la tastiera.

La Razer Blackwidow V3 Mini Hyperspeed è un prodotto veramente sensazionale, capace di realizzare le esigenze più disparate per i PC Gamer. L’autonomia dalla durata di oltre 200 ore è sensazionale, considerando anche che durante la ricarica della periferica potete attaccare tranquillamente il cavo USB-C e giocarci tranquillamente. La qualità legata ai materiali di ogni singolo tasto è superlativa, così come la tecnologia Hyperspeed Wireless, la quale permette tra l’altro di collegare più dispositivi Hyperspeed utilizzando solamente una singola presa USB. L’unico difetto, se proprio volessimo cercare il pelo dell’uovo, è relativo alla rumorosità dei tasti. Insomma, per €189,99, questa tastiera riuscirà a soddisfarvi in tutti gli ambiti, soprattutto se cercate di addentrarvi nei giochi competitivi. Un acquisto decisamente quasi obbligato per tutti coloro che stanno cercando una tastiera da gaming efficiente, durevole e innovativa in questo momento.