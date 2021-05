Chivalry 2 Provato: nel medioevo tra sangue e spade

Il 27 maggio Torn Banner Studios ha deciso di entrare nella fase finale di sviluppo di Chivalry 2 Beta. All’interno di questa versione d’anteprima multipiattaforma, torneremo a vestire i panni di un infuriato soldato medievale, disposto a tutto pur di conquistare la vittoria. Possiamo quindi testare in anteprima le molte novità che lo studio ha inserito all’interno del suo slasher multiplayer all’arma bianca. Ci attendono epici scontri, variegati terreni di battaglia e tanta, ma tanta, MA TANTA, violenza.

Chivalry 2: il sanguinario scontro medievale

Il Medioevo è un periodo storico controverso, fatto di luci ed ombre, dove la violenza e gli scontri sono all’ordine del giorno. Le guerre si facevano faccia a faccia, lanciando soldati più o meno preparati a conficcare armi acuminate nel ventre molle dei nemici, con l’obiettivo di conquistare la vittoria su pile di cadaveri devastati, oppure perire nel tentativo. Questi sono i presupposti su cui poggia Chivalry 2 Beta, un titolo che vuole offrire un’esperienza differente all’interno della ormai vasta proposta di titoli multiplayer e derivati, presenti oggi sul mercato. Partendo dal presupposto di essere originale, il titolo punta tutto sulla veridicità dell’esperienza di gioco e dell’ambientazione.

All’interno di questo mondo, vestiremo i panni di un soldato medievale di uno dei due schieramenti disponibili: i Massoni (in rosso) e l’esercito di Aghata (in blu). A parte il colore identificativo, non vi sono molte altre differenze tra i due eserciti. Entrambi mirano alla vittoria e al completo annientamento dell’avversario. Per fare questo prenderemo parte a molti scontri mortali, su terreni e con obiettivi differenti. Prima di entrare nel vivo della battaglia, però, è doveroso partecipare al ben strutturato tutorial all’interno del campo d’addestramento dove la voce possente dell’istruttore ci guiderà ai rudimenti dello scontro all’arma bianca.

Il passaggio per l’addestramento è fondamentale. Chivalry 2, infatti, riesce a offrire un’ampia gamma di mosse e combinazioni utilizzando pochi ed essenziali comandi. Con tre attacchi base a disposizione, si possono creare diverse combo oltre a rendere l’attacco più devastante ruotando a destra e sinistra il soldato durante il colpo. Anche la parata può divenire più efficace se unita alla stessa azione da cui ci stiamo difendendo. E poi bende per curarci, oggetti da lancio e schivate, il tutto per renderci dei veri guerrieri medievali. Una volta superato tutto il percorso di addestramento, possiamo finalmente partire per la nostra prima missione. Ma si sa: la guerra è tutt’altro affare rispetto all’esercizio calmo e ponderato eseguito da recluta.

Elmo e spada per scendere in campo

Tra urla furiose lanciate per darsi la carica e compagni che sfrecciano con le armi in pugno, scendiamo finalmente in campo, nel pieno dell’azione di Chivalry 2. I terreni di gioco sono molteplici e quindi anche gli obiettivi da raggiungere. Alcune volte dovremo semplicemente sterminare quanti più nemici possibile, altre volte invece saranno compiti più specifici come fermare l’avanzata di un convoglio, distruggere una barricata o uccidere il comandante nemico. Il tutto si risolve sempre in una sola e semplice parola: il combattimento.

A nostra disposizione avremo 4 classi di guerrieri, che potremo cambiare anche durante lo scontro (prima del respawn), ognuno con una dotazione personalizzata. Nel menù principale, infatti, potremo dotare l’arciere, il cavaliere, l’avanguardia o il fante di un’arma primaria e secondaria a nostro piacimento, oltre che personalizzarli con armature e tratti somatici specifici. La scelta di questi elementi può essere inoltre ampliata acquistandone altri, attraverso le monete d’oro guadagnate al termine di ogni scontro. Più si gioca più si diventa forti. Un sistema meritocratico che influisce anche sulla potenza ed abilità nell’uso di armi, poiché a ogni partita guadagneremo punti exp sia per noi che per l’arma o le armi utilizzate.

Il campo di battaglia è un vero inferno, reso ancora più cruento da tanti piccoli accorgimenti che contribuiscono a renderlo ancora più veritiero. Nell’aria si sente esclusivamente il suono di incrociar di spade e urla inferocite e non è così inusuale vedere un elmo saltar via (alcune volte con la testa ancora all’interno). Il terreno ben presto si ricopre di cadaveri e sangue. Le armi che abbiamo scelto, inoltre, sono solamente una dotazione standard che possiamo ben presto modificare. Dopo averla lanciata per colpire mortalmente un avversario, possiamo raccogliere da terra tutto ciò che può servire allo scopo: un candelabro, un asse di legno e molto altro ancora, mentre intorno a noi continua a infuriare la battaglia.

L’interfaccia di gioco è veramente essenziale, così da poter avere una visuale il più possibile ampia. Se escludiamo un indicatore di vita e uno di forza (necessario per sostenere il colpo in parata), pochi altri sono gli elementi presenti. Un indicatore ci avvisa quando la nostra abilità speciale, specifica per la classe scelta, è pronta per essere utilizzata, mentre poche icone appaiono intorno a noi per indicarci eventualmente luoghi specifici da raggiungere per compiere l’impresa. E se questo non fosse ancora sufficiente per avere sotto controllo il terreno di gioco, possiamo passare in qualsiasi momento da una visuale in terza a una in prima persona. Tenete a mente però, che nulla ci terrà al sicuro da attacchi mortali inferti vigliaccamente da temibili avversari.

Chivalry 2: missioni, combattimenti e brutalità

Per sperimentare al meglio l’esperienza di gioco di Chivalry 2, Torn Banner Studios ha messo a disposizione molte funzionalità. Innanzitutto l’esperienza è Cross-Play, permettendoci di giocare con avversari di diverse piattaforme. Ma anche i nostri amici possono collegarsi dalla loro console o PC, creando insieme dei gruppi con i quali affrontare il campo di battaglia.

Le modalità di gioco sono fondamentalmente due: una Mista, in versione da 64 o 40 giocatori, e una Tutti contro Tutti. Mentre nella seconda saremo da soli contro gli avversari, nelle prime modalità verremo divisi nei due schiarimenti, con l’obiettivo di compiere una specifica missione. Molti sono i terreni di gioco. Nella Battaglia di Darkforest, l’ordine massonico sta avanzando per uccidere il Duca di Fogbern Keep. L’esercito di Aghata tenderà loro un agguato, nel tentativo di bloccare il convoglio e rendere vano l’assalto.

Similare è l’Assedio di Rudhelm in cui, dopo settimane di resistenza, i Massoni devono sventare l’ultimo assalto dei blu, proteggendo l’Erede. Per ottenere la vittoria dovranno rendere vani gli sforzi aghatiani di bruciare tende, posizionare rampe d’assalto e conquistare posizioni di guardia. Ancora più brutale è la mappa di Coxwell dove il pacifico villaggio sarà il simbolo dell’alleanza tra Massoni e Argon II. Le truppe rosse dovranno sfondare cancelli, bruciare case e rubare denaro, mentre i soldati di Aghata dovranno dare la vita per evitare questo scempio.

Se fino ad ora tutti i terreni di battaglia sono stati arricchiti da una piccola storia, in Chivalry 2 esistono anche mappe di pura e semplice violenza. Stiamo parlando dei Terreni del Torneo e della Battaglia di Wardenglade. Nel primo dobbiamo dare sfoggio del nostro valore all’interno di una competizione di lotta fra eserciti, mentre nel secondo ci troviamo nelle fasi finali di uno scontro in campo aperto. In entrambe le situazioni l’obiettivo rimane sempre uno soltanto: mietere, uccidere e trafiggere più soldati avversari possibili. Bisogna comunque prestare attenzione: come in ogni battaglia che si rispetti, la possibilità di colpire un soldato amico è dietro l’angolo e rischiamo di dare il colpo mortale a uno dei nostri compagni d’arme.

Piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC

Sviluppatore: Torn Banner Studios

Publisher: Tripwire Interactive

Chivalry 2 è un’esperienza avvolgente. L’ambientazione è originale e l’atmosfera medievale viene ricreata perfettamente all’interno dei campi di battaglia. Il comparto grafico, specialmente sulle figure, è ancora da migliorare ma l’abbondanza di piccole accortezze per rendere più fedele la veridicità dell’esperienza, riescono a regalare un combattimento molto coinvolgente. I diversi campi di battaglia, con obiettivi multipli e variegati, rendono il gioco mai noioso e ripetitivo. In definitiva, Chivalry 2 ci ha colpito positivamente, soprattutto per l’originalità della forma che, in un panorama multiplayer che inizia ad essere sempre più mono-tono, si presenta come un’alternativa interessante. Se queste sono le prospettive prima della sua uscita ufficiale, non vediamo l’ora che arrivi l’8 giugno per poterlo vivere nella sua interezza su PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One e Xbox Series X/S.