Knockout City diventa gratuito, ma in maniera limitata

Grandi novità in casa Knockout City, il titolo competitivo i Velen Studio ed Electronic Arts (qui la nostra recensione del gioco). Il titolo è stato lanciato circa 10 giorni fa e proprio nel periodo di lancio è stato accessibile gratuitamente per tutti, per poi diventate a pagamento. In realtà, le cose sono leggermente cambiate.

Visto l’enorme successo riscontrato, Electronic Arts ha deciso di rendere Knockout City parzialmente gratuito: gli utenti potranno infatti giocare senza alcun costo fino al raggiungimento del livello 25 (Street Rank 25). Raggiunto il livello 25, occorrerà necessariamente acquistare il titolo per poter proseguire verso i livelli successivi. Vi ricordiamo che la versione base del gioco ha un prezzo pari a 19.99 euro. Si tratta di un’iniziativa davvero eccezionale, che permetterà a tutti i giocatori di provarlo a lungo prima di decidere se acquistare o meno il titolo.

Block Party is over, but new players to Knockout City can still start brawlin' for free!

If your friends are just joining us, they'll be able to play for free and level up to Street Rank 25 before purchasing the game. That’s also enough game time to teach them to pass the ball. pic.twitter.com/aWjPjKS0ES

— Knockout City (@knockoutcity) May 30, 2021