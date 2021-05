Destruction All Star: Lucid Games implementerà i bot per bilanciare il match making

Destruction All Stars è uscito da un paio di mesi, è stato gratuito su PlayStation Plus per due mesi e poi venduto al dettaglio per € 19,99. Tuttavia, sembra che Lucid Games Limited vuole implementare nuove funzioni, tra cui i bot alle partite online, per compensare il basso numero di giocatori presenti sui server e risolvere il problema del match making. L’azienda ha infatti pubblicato una road map di aggiornamento per il gioco. Le note di aggiornamento menzionano che non ci sono date definite per quando queste funzionalità verranno implementate.

La più grande di queste funzionalità è l’aggiunta di bot online. Lucid Games Limited ha affermato che, poiché la community del gioco è sparsa in tutto il mondo, le esperienze di match making online sono molto basse. Per garantire che le partite godano di un’esperienza migliore, i bot occuperanno le postazioni lasciate vuote dai giocatori reali. Tuttavia, nessuno di loro sarà incluso in Blitz, la modalità competitiva del gioco. In arrivo anche una serie di aggiornamenti sulla qualità della vita. Lucid Games esaminerà il problema dei Ghost Hits e troverà il modi per risolverlo. Verranno inoltre apportati ulteriori miglioramenti alla rete per garantire che i server del gioco siano più stabili e reattivi. Le note menzionano anche che il team lavorerà continuamente per bilanciare gli All Stars. La società farà molto affidamento sul feedback della community per migliorare il suo titolo. Infine, gli sviluppatori daranno anche un’occhiata alle abilità degli All Stars e come interagiscono con gli altri giocatori. Le note sono piuttosto vaghe e affermano che il team non è ancora sicuro se queste saranno piccole modifiche o cambieranno completamente le abilità.

Non è chiaro se tutti questi cambiamenti arriveranno come un aggiornamento importante o se verranno distribuiti nel tempo. Allo stato attuale, non sono state menzionate date per nessuna delle modifiche proposte. Destruction All Stars è disponibile al momento solo per la PlayStation 5.