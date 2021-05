Ghost of Tsushima: Sucker Punch in cerca di un Senior Writer

Ghost of Tsushima è sicuramente stato uno dei giochi più apprezzati del 2020, tanto dai gamer, quanto dalla critica. Il concept del noto open-world dal taglio storico, ambientato nel Giappone feudale, gira attorno al samurai Jin Sakai, ritrovatosi a dover fronteggiare l’invasione mongola giunta a Tsushima. Dato il grande successo di questa IP targata Sucker Punch, non sorprende che un adattamento cinematografico è già in cantiere.

Non solo, perché in rete è emerso che la software house è in cerca di un Senior Writer che lavori su un progetto open world con una “trama e personaggi d’impatto”. Questo annuncio di lavoro potrebbe riferirsi ad un possibile sequel di Ghost of Tsushima, ipotesi formulata anche grazie al fatto che non è la prima volta quest’anno che Sucker Punch offre lavoro a sviluppatori di videogiochi.

Di seguito, potete leggere l’annuncio di lavoro: