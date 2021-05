My Hero Academia World Heroes Mission: arrivano aggiornamenti

Questo 2021 è una vera miniera d’oro per i fan di Kohei Horikoshi e del suo My Hero Academia. L’inizio dell’arco narrativo finale del manga, infatti, ha fatto il paio con quello della quinta stagione dell’anime realizzato dallo studio d’animazione Bones (disponibile su Crunchyroll), e ora sembra proprio che arrivino delle ottime notizie anche sul fronte del terzo film ispirato alla serie, My Hero Academia World Heroes Mission.

In un recentissimo tweet infatti, il direttore della musica e del sonoro dell’opera ha voluto regalare a tutti i fan un piccolo aggiornamento sull’andamento dei lavori, rivelando che il lavoro di doppiaggio sul film è già iniziato:

“Notizia emozionante! Abbiamo iniziato a lavorare al doppiaggio di My Hero Academia World Heroes Mission. Il progetto è potuto arrivare così lontano grazie al grande lavoro di squadra di tante persone, guidate dal regista Nagasaki e da Deku (Daiki Yamashita)!! Plus Ultra!”



I membri del cast stanno portando avanti il lavoro di doppiaggio del film parallelamente a quello della quinta stagione, che sta ancora procedendo. Difatti la quinta stagione si trova ancora nel bel mezzo del suo primo arco narrativo, ed è ben lungi dall’essere terminata.

Per il momento però di My Hero Academia World Heroes Mission si sa ancora davvero poco. Del film infatti è stato diffuso soltanto qualche breve trailer e una sinossi che ci ha svelato uno degli aspetti salienti della pellicola, e cioè il coinvolgimento di Deku in un incidente internazionale, del quale verrà considerato in qualche modo responsabile.

Un misterioso gruppo terroristico chiamato Humanize, fermamente convinto della teoria della singolarità dei Quirk, secondo cui il continuo rimescolamento delle unicità porterà alla fine all’estinzione della razza umana, comincerà ad agire, e per arginarli i pro-heroes faranno affidamento anche sugli studenti del liceo Yuei. Riusciranno Deku e i suoi compagni a mettere fine a una delle maggiori minacce mai viste in My Hero Academia.