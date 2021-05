Relayer: pubblicate le prime informazioni del nuovo titolo della Kadokawa Games

Relayer, il gioco di ruolo strategico del team di sviluppo God Wars di Kadokawa Games, verrà lanciato sia fisicamente che digitalmente per PlayStation 5 e PlayStation 4 contemporaneamente in Nord America, Europa, Giappone e Asia nel 2021. Per maggiori informazioni, potete visitare il sito ufficiale giapponese qui. Di seguito una panoramica del gioco:

Storia

Relayer si svolge nella galassia della Via Lattea, all’interno del nostro sistema solare. In un futuro non troppo lontano, l’umanità ha esteso la propria sfera di influenza a Giove, con la luna e Marte già stabiliti come colonie. La stessa esistenza dell’umanità è minacciata da misteriosi extraterrestri noti come i Relayer, che pianificano di annientare l’universo. Come in risposta all’invasione dei Portatori, gli Star children, si risvegliano.

Conduci le tue truppe alla vittoria usando la strategia e quattro diversi tipi di astronavi: In Relayer , i giocatori partecipano a battaglie a turni, in cui ogni diversa unità svolge il proprio ruolo specifico in combattimento. Esistono quattro diversi tipi di Stellar Gear, o veicoli spaziali controllati da uno Star child: Assault, Sniper, Tank e Scout. Il raggio di attacco e le armi di ogni tipo variano, quindi i giocatori dovranno posizionarsi in base alla situazione di battaglia unica. I giocatori possono anche utilizzare varie strategie di combattimento, per attirare l’attenzione del nemico, consentire a determinati alleati di agire come esche e invitare gli alleati a respingere il nemico.

Supera le sfide personalizzando il lavoro del tuo personaggio: In Relayer, ogni personaggio può essere assegnato a uno dei 20 tipi di lavoro unici e oltre 20 lavori generici nel gioco. I lavori contraddistinguono il tuo personaggio come individuo e possono persino darti un vantaggio in battaglia! Ci sono oltre 80 lavori tra cui scegliere e ognuno è unico.

Un’avventura interstellare con più di 80 livelli: Oltre allo scenario principale, Relayer contiene oltre 80 livelli, inclusa la storia secondaria The Asterism’s Voyage, che viene sbloccata man mano che la storia avanza.