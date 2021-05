BioShock 4 sarà un’esclusiva per console PlayStation?

BioShock 4 è uno dei first-person-shooter più importanti ed acclamati dal pubblico. Il primo titolo di 2K Games risale al 2007 e nel 2019 venne annunciato il quarto capitolo del franchise, specificando che la sua pubblicazione non sarebbe stata imminente, in quanto il suo sviluppo avrebbe richiesto alcuni anni considerata la sua probabile natura di RPG e open world.

Con l’E3 2021 sempre più vicino e con la confermata presenza di Take Two (compagnia “parente” di 2K Games e Rockstar), sono stati parecchi i rumour che si sono susseguiti sugli annunci che potrebbero essere fatti quest’anno. Come se non bastasse, un leak ha evidenziato che il titolo potrebbe effettivamente essere un’esclusiva di casa Sony, chiarendo di non sapere se si tratterà di un’esclusiva temporanea o meno.

Alla luce del fatto che i leak vanno presi con le dovute pinze, sembrerebbe improbabile che 2K accetti la possibilità di fare di BioShock 4 un’esclusiva PlayStation: parrebbe più ammissibile l’ipotesi di un’esclusiva temporanea, soprattutto se consideriamo che il primo titolo della saga uscì per PlayStation solo un anno dopo la sua release.