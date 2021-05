Abandoned: nuova app per PS5 disponibile dal 20 giugno

Abandoned è uno sparatutto di sopravvivenza horror in prima persona cinematografico ambientato in un ambiente open world altamente dettagliato e favorisce un approccio realistico alla sopravvivenza. Oggi il team Blue Box Game Studios, ha condiviso un tweet dove pubblicizza una nuova app per PlayStation 5 per Abandoned in arrivo il 20 giugno. Questa applicazione permette ai fan di ricevere sempre le ultime notizie riguardanti i trailer e i gameplay. Tutti i video sfrutteranno il rendering in real time utilizzato dalla PlayStation 5. Poco sappiamo di questo titolo, poiché verrà svelato all’E3 2021.

La storia di Abandoned è incentrata su Jason Longfield, che si sveglia in una strana foresta. Il protagonista è stato abbandonato e non ricorda come sia arrivato in quel luogo. Jason scopre presto di essere stato rapito e portato lì per uno scopo malvagio. Dovrà combattere per la sua sopravvivenza e il suo obiettivo principale ormai è la fuga. Questo non è uno sparatutto frenetico in cui corri, prendi la mira e spari. Abandoned richiede di nascondere e pianificare ogni mossa prima di premere il grilletto. Bisogna Essere consapevoli che una mossa sbagliata può essere il fattore decisivo tra sopravvivere a uno scenario di combattimento o meno. Tramite i Dual Sense, i giocatori sentiranno ogni singola interazione durante il gioco, e sarà come essere colpiti da un proiettile. Premere il grilletto su un’arma carica o scarica sembrerà diverso. Allo stesso modo, l’audio 3D ti aiuterà a modellare le tue decisioni e tattiche, utilizzando il posizionamento accurato degli spari in natura per aiutarti a decidere la tua prossima mossa.

La PS5 consente di elaborare motion capture di alta qualità, tutti in esecuzione a 60 FPS e renderizzati a una risoluzione 4K. Potremo vedere e capirne di più del titolo nel periodo dell’E3, dove un full gameplay sarà pubblicato ufficialmente. Vi ricordiamo che l’uscita di Abandoned è prevista per il Q4 del 2021 su PlayStation 5.