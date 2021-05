Assetto Corsa 2 previsto per il 2024, in arrivo l’app mobile

Il racing-game di Kunos Simulazioni, Assetto Corsa 2 è atteso per il 2024. Si tratta di un titolo che, sebbene non raggiunga i livelli di simulazione di Gran Turismo e Forza Motorsport, ha raggiunto considerevoli risultati a livello di vendite e si è riuscito a ritagliare una fetta di pubblico che apprezza il livello di autenticità offerto.

Digital Bros, società madre del publisher del titolo, 505 Games, ha di recente reso pubblico il suo resoconto fiscale del trimestre, dal quale sono emersi i risultati delle vendite di Assetto Corsa e del suo contenuto aggiuntivo (Assetto Corsa Competizione), pari a 12 milioni di unità vendute, corrispondenti a €66 milioni di ricavi.

Il secondo capitolo del simulatore di corse è in pieno sviluppo e si prevede che verrà lanciato nell’anno 2024, ma non è tutto. Per quest’estate è oltremodo attesa l’app mobile per Android e iOS, la quale risulta ancora in fase di sviluppo. Assetto Corsa Competizione è disponibile per PlayStation 4, Xbox One e Computer e che verrà reso disponibile nel corso dell’anno corrente anche per PlayStation 5 e Xbox Series X/S, in attesa di Assetto Corsa 2. Vi aggiorneremo non appena giungeranno nuovi dettagli sul titolo racing e sulla sua companion app.