Come annunciato da Platine Dispositif, Super Zangyura, un nuovo titolo indie, sarà disponibile per Nintendo Switch il 10 giugno.

Come detto in precedenza, il titolo è un gioco d’azione a scorrimento laterale e mette il giocatore nei panni di una cameriera che dovrà farsi strada in un castello abbandonato pieno di trappole.

Ricordiamo che Super Zangyura è stato stato lanciato per la primissima volta per PC nel 2004.