Wanderlost: nuovo simpatico titolo survival

Lo sviluppatore Eli Segal e l’editore Crytivo hanno lanciato Wanderlost, un gioco apocalittico a 16 bit che presenta alcune sorprendenti somiglianze con Don’t Starve di Klei.

Il titolo è l’ultimo gioco di sopravvivenza ad approdare su Kickstarter con lo sviluppatore Eli Segal che chiede $ 35.000 di supporto per un lancio completo di Steam.

Una delle maggiori domande sul titolo, è se il gioco includerà il multiplayer. Eli afferma di voler creare il gioco solamente per giocatore singolo:

Il multiplayer è qualcosa a cui abbiamo riflettuto molto, ma abbiamo deciso di non farlo. Per ora stiamo mettendo le nostre risorse per creare la migliore esperienza per giocatore singolo possibile