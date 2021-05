Doom Eternal: arriva il Ray Tracing?

Doom Eternal potrebbe a breve aggiornarsi includendo la tecnologia Ray Tracing. Ad anticipare il possibile reveal ci ha pensato Bethesda, dando appuntamento a tutti i giocatori e fan della serie per la giornata odierna, dove durante il Computex 2021 Show di Taipei Nvidia terrà un panel dedicato al nuovo hardware in dirittura d’arrivo ma anche ad alcuni aggiornamenti relativi ovviamente ai videogiochi e tra questi c’è proprio lo shooter di casa id Software.

Bethesda ha pubblicato un cinguettio, chiedendo a tutti i fan di Doom Eternal di partecipare alla diretta di Nvidia. Il tutto allegando un piccolo ma importante dettaglio, ovvero la frase “L’Inferno non è mai stato così bello”. Questa dicitura sembrerebbe dunque anticipare il reveal della tecnologia Ray Tracing, che potrà finalmente essere a disposizione anche dello shooter. Aggiornamenti in merito al titolo erano proprio previsto per tutto il 2021, come vi avevamo già riportato negli scorsi mesi.

Nonostante il Computex 2021 di Taipei sia incentrato esclusivamente sull’hardware e sui giochi PC, la possibilità di vedere la tecnologia Ray Tracing nel gioco di casa id Software si estenderebbe, eventualmente, anche alle versioni console. Non è infatti escluso che Bethesda decida di lanciare un update anche per PlayStation 5 e Xbox Series X. Maggiori informazioni saranno sicuramente disponibili dopo l’evento, dunque continuate a seguire GamesVillage per tutte le novità in dirittura d’arrivo.