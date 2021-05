Warhammer Skulls: evento in arrivo tramite livestream

Warhammer Skulls è intitolato come un “festival dei videogiochi” e si svolgerà tra il 3 e il 10 giugno. Per dare il via ci sarà un evento livestream Showcase su Twitch il 3 giugno alle 19:00 ora locale.

Nell’evento Warhammer Skulls, verranno svelati nuovi giochi, verranno dati aggiornamenti a quelli già conosciuti e, in generale, ci daranno notizie per i fan di Warhammer o anche per quelli di noi che non lo sono. Ci saranno anche opportunità di ottenere giochi gratuiti specifici per il negozio su GOG, Nintendo Switch, PlayStation, Steam e Xbox.

Ricordiamo che ci sono diversi giochi relativi alla saga di Warhammer in sviluppo questo momento, due dei quali sono stati già rilevati.