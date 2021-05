Two Point Hospital: un leak svela il sequel spirituale

Dopo le corsie ospedaliere, gli sviluppatori di Two Point Hospital hanno optato di far gestire ai giocatori un campus universitario. Manca ancora l’annuncio ufficiale ma il Microsoft Store ha svelato in anticipo il nuovo gioco dello studio Two Point. Come riportato online, dopo la cancellazione della pagina il nuovo gioco si chiamerà Two Point Campus, riprendendo così la filosofia del precedente titolo.

Esattamente come Two Point Hospital, anche in questo caso stiamo parlando di un gestionale. La descrizione del Microsoft Store recitava alcuni punti salienti, tra cui la possibilità di gestire in maniera completa un vero e proprio college universitario in pieno stile americano.

Costruisci l’università dei tuoi soni con Two Point Campus. Conosci i tuoi studenti, esplora le loro personalità e soddisfa i loro bisogni. Costruisci edifici, assumi il miglior staff e costruisci una istituzione accademica



Il leak di Two Point Campus non ha aggiunto ulteriori dettagli in merito. Non si conosce ancora la data di uscita o l’eventuale arrivo su Xbox Game Pass. Il gioco sarà ovviamente pubblicato da SEGA e le piattaforme di destinazione sono Xbox Series X, Xbox Series S e PC. Restiamo in attesa di un annuncio ufficiale, che potrebbe arrivare in pochissimo tempo visto questo pesante leak.