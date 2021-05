Ubisoft Connect: nuova funzionalità di chat

La nuova app di chat e overlay di Ubisoft Connect crittograferà le conversazioni degli utenti, eliminerà le conversazioni dopo tre mesi e offrirà funzionalità come il blocco degli utenti.

Ubisoft Connect funziona come sistema di profili online, sistema di ricompense e punto di connessione per i giochi Ubisoft . Oggi, sui forum di Ubisoft , la società ha annunciato che un nuovo servizio di chat sarà disponibile nell’app desktop e nell’overlay per PC nelle prossime settimane.

Come detto in precedenza altre funzionalità della chat includeranno la possibilità di bloccare e segnalare gli utenti e la possibilità di invitare amici ai giochi direttamente dalla chat.