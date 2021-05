Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown anche su altre console?

Previsto per la giornata di domani, Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown potrebbe arrivare in futuro anche su altre piattaforme. Al momento non c’è ancora una conferma ufficiale, infatti siamo nel campo dei rumor e delle ipotesi ma nel sito di SEGA sono state trovate alcune indicazioni di una possibile release su console e PC diverse da quelle targate PlayStation.

Il giorno dell’annuncio, il sito ufficiale di Virtua Fighter 5 si è infatti aggiornato, introducendo la nuova edizione del gioco (di cui trovate i dettagli a questo indirizzo). All’interno della cartella delle immagini però sono presenti non solo i loghi di PlayStation 5 e PlayStation 5 ma anche quelli di Steam, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X. Potrebbe dunque trattarsi di un errore, con file caricati all’interno e mai cancellati oppure una sorta di conferma delle versioni multipiattaforma. Le immagini potrebbero essere state caricate solamente per velocizzare una volta che un probabile annuncio dell’arrivo su altre console verrà ufficialmente svelato.

La nuova versione del picchiaduro che debuttò in esclusiva al day one di PlayStation 3 sarà disponibile, come dichiarato in apertura, nella giornata di domani. Un eventuale annuncio per altre console dunque potrebbe arrivare nel corso dei prossimi mesi. Se davvero il titolo è un’esclusiva temporale ne sapremo sicuramente di più nel corso dell’anno, dunque continuate a seguire GamesVillage per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo.