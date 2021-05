Classifica italiana: Miitopia su Switch debutta in testa

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella ventesima settimana di questo 2021, dal 17 maggio al 23 maggio. Resident Evil Village, dopo il dominio delle prime due settimane, scende in terza posizione e cede il primo posto a Miitopia, che ha debuttato il 21 nella sua versione Switch (uscito originariamente nel 2016 su 3DS). Oltretutto sono prese in considerazione solo i dati retail. Chiude il podio l’eterno Grand Theft Auto V, su PlayStation 4. Per quanto riguarda la classifica PC, in testa c’è Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Qui sotto potete vedere i titoli top della classifica italiana:

TOTALE

1 MIITOPIA* SWITCH

2 GRAND THEFT AUTO V PS4

3 RESIDENT EVIL VILLAGE PS5

4 RING FIT ADVENTURE SWITCH

5 MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION* SWITCH

6 ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS* SWITCH

7 FIFA 21 PS4

8 SUPER MARIO 3D WORLD + BOWSER’S FURY* SWITCH

9 MASS EFFECT LEGENDARY EDITION PS4

10 MARIO KART 8 DELUXE* SWITCH

PC

1 TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE

2 HEARTS OF IRON IV

3 SHADOW OF THE TOMB RAIDER

4 RED DEAD REDEMPTION 2

5 RISE OF THE TOMB RAIDER

6 EUROPA UNIVERSALIS IV

7 SIEGE SURVIVAL: GLORIA VICTIS

8 MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR

9 CITIES: SKYLINES

10 BIOSHOCK: THE COLLECTION

* Per questi titoli è considerato solo il dato Retail