Final Fantasy: per Yoshida il 5G porrà fine alle console

Secondo Naoki Yoshida, producer di Final Fantasy e Dragon Quest, l’avvento e la diffusione del 5G porrà fine al regno delle console. Ha dichiarato ciò in una lunga intervista concessa al Financial Times, dove ha parlato delle nuove tecnologie che avanzano e di come lo streaming sarà il futuro per l’intera industria dei videogiochi.

Yoshida, che si trova al momento al lavoro proprio nel ruolo di producer di Final Fantasy XVI ha rivelato che il suo pensiero si basa esclusivamente sulla “trasmissione” dell’immagine. In pratica, secondo lo sviluppatore di Square Enix, nel prossimo futuro la rete sarà abbastanza affidabile e con pochissima latenza e i giocatori saranno in grado di riprodurre i loro contenuti su qualsiasi dispositivo, “liberandosi” così della console in salotto.

Con streaming migliori e un allontanamento generale della televisione come medium principale, il cloud gaming può accelerare questo processo. Una volta che il 5G diventerà lo standard globale, ci sarà un momento in cui potremo riprodurre immagini su qualsiasi device.



Lo streaming è già diventato parte integrante del mondo dei videogiochi. PlayStation Now, Amazon Luna, Google Stadia e xCloud offrono già la riproduzione di videogiochi in una maniera che differisce molto da quella classica a cui siamo abituati. Resterà però da capire se il pubblico accetterà di giocare il prossimo GTA o il nuovo BioShock su iPhone o Android. Siete curiosi anche voi di toccare con mano questa possibilità?