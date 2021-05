Battlefield 6: prevista un fase Alpha a Luglio?

Electronic Arts ha più volte confermato che Battlefield 6 verrà rivelato a Giugno, quindi non manca tanto per far sì che gli appassionati ottengano nuove informazioni sull’iterazione dalla compagnia. Il gioco dovrebbe fare la sua apparizione all’EA Play Live, evento che oramai abbiamo imparato a conoscere, dove vengono presentati i prodotti targati EA.

Però, nelle recenti ore, sono arrivati diversi rumor su Twitter che, se confermati, sarebbero una gradita sorpresa per i giocatori. Secondo quanto comunicato dall’insider Tom Henderson, quest’ultimo afferma che una fase alpha sarà disponibile a partire da Luglio. Ecco le sue parole:

Sicuramente non è la prima volta che una software house attua questo modus operandi, tuttavia vi consigliamo di prendere il tutto con le dovute precazioni poiché non si tratta di una fonte ufficiale.

The #BATTLEFIELD Alpha should be July, with the announcement being made at EA Play. Could be a "Oh and the Battlefield Alpha is available to play right now" type of deal at the end of the event.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) May 29, 2021