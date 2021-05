Empire of Angels IV: ecco la data su console

Il mese scorso vi avevamo fatto sapere che sarebbe arrivato entro l’anno, e oggi Eastasiasoft e Softstar hanno confermato oggi le date di uscita su console per il gioco di ruolo tattico tutto al femminile Empire of Angels IV; è previsto per l’arrivo in digitale su PlayStation 4 e Xbox One il 23 giugno, con la versione per Nintendo Switch per il giorno successivo, il 24 giugno. Le edizioni fisiche dovrebbero iniziare a essere spedite da Playasia a partire da luglio.

Per celebrare l’annuncio delle date di uscita ufficiali, Estasiasoft Limited ha aggiornato i dettagli sulla pagina ufficiale del gioco per includere il filmato di apertura di Empire of Angels IV, che potete vedere in fondo alla notizia. Il prezzo digitale del gioco sarà di 19,99 €. Un ulteriore sconto di lancio del 10% sarà disponibile su tutte le piattaforme. Gli sconti per PlayStation 4 si applicano solo agli abbonati Plus.

Empire of Angels IV è stato originariamente sviluppato dallo studio taiwanese Softstar (già disponibile su PC e mobile). Lo stesso team si è occupato anche del porting per Nintendo Switch, mentre Estasiasoft Limited è responsabile dei porting su Xbox One e PS4. Per tutte le versioni console, il team di Estasiasoft Limited ha notevolmente migliorato la localizzazione inglese del testo per fornire la migliore esperienza qualitativa possibile.