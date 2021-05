Call of Duty Warzone: i problemi con il DLSS verranno risolti con la prossima patch

Call of Duty Warzone se da un lato gode di una popolarità enorme, dato che il battle royale free to play ha raggiunto da poco gli oltre 100 milioni di giocatori, dall’altra è afflitto da diverse problematiche che stanno facendo inferocire e non poco la community, streamer inclusi ovviamente. Una delle lamentele più gettonate risiede nel DLSS poiché, una volta attivato, sembrerebbe che i giocatori abbiano qualche problema con la mira.

Raven Software, durante un recente messaggio condiviso su Twitter, è al corrente del problema su PC, infatti è già al lavoro su come risolverlo al più presto possibile. Da quanto si evince dal cinguettio, l’aziende dovrebbe sistemare questo problema con il DLSS su PC con i prossimi update, anche se non ha fornito una data precisa al momento.

❗ Update regarding #DLSS:@BeenoxTeam and @NVIDIA are aware of an issue where DLSS may impact the accuracy of Weapon optics in #Warzone.

The team is working on a fix for an upcoming patch.

— Raven Software (@RavenSoftware) May 28, 2021