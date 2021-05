PlayStation Experience: nuovo evento il 28 giugno?

Sembrerebbe che l’evento PlayStation Experience, fermo all’edizione del 2018 a Bangkok e a quella del 2017 in California, possa tornare.

Secondo un’informazione, trapelata da un’email inviata a una delle aziende che parteciperanno a questo evento e diffusa sul forum Reddit, sembra che Sony sia interessata a creare un grande evento per questa fine di giugno, precisamente il 28: l’intento sarebbe quello di comunicare la data di lancio di Horizon Forbidden West per il 30 novembre 2021, annunciare il nuovo progetto/remake di Square Enix insieme a Bluepoint Games Studios, e anche di mostrare il nuovo PSVR2, a quanto pare. Tra i partecipanti all’evento ci saranno anche Guerrilla Games, Sony Santa Monica Studios, Capcom, Square Enix, Ubisoft, EA e altri.

Ovviamente queste notizie vanno prese con le pinze, in quanto non ufficiali. Non possiamo far altro quindi che attendere una conferma o una smentita riguardo a questo PlayStation Experience.