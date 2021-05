Tales of Arise mostra i personaggi in un nuovo trailer

Venne annunciato pochi mesi fa e, tra lo stupore dei fan subito in visibilio, Bandai Namco ha poi evitato di dare fin troppi dettagli, volendo prender tempo mentre l’hype dei giocatori sale. Fortunatamente, il colosso nipponico ha in queste ore pubblicato nuovo materiale dell’attesissimo Tales of Arise.

Tra un nuovo trailer e nuovi screenshot, Bandai Namco ci avvicina ai personaggi giocabili e di supporto Alphen, Shionne, Rinwell e Law. Inoltre, il suddetto video dona una piccola introduzione al mondo di gioco che aspetta i fan. Potete trovare a questo indirizzo gli screenshot dei personaggi e in calce al nostro articolo, il trailer Mystic Artes.

Il celebre Tales of sta per tornare con Tales of Arise, in arrivo su console old-gen, next-gen e PC tramite Steam il giorno 10 settembre in contemporanea mondiale. Infine, vi rimandiamo alla lettura della nostra anteprima.

Trecento anni di tirannia. Una maschera misteriosa. Sensazioni e ricordi perduti. Impugna la Spada ardente e unisciti a una fanciulla misteriosa contro gli oppressori. Vivi una storia di liberazione con personaggi mai così espressivi e dettagliati.