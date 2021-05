PlayStation Now: annunciati i titoli di giugno

A pochi giorni di distanza dall’annuncio dei giochi in aggiunta al servizio in abbonamento PlayStation Plus, ecco che Sony (come sempre, non senza una certa puntualità), torna sulla scena annunciando i titoli che nel mese di giugno arriveranno ad arricchire il PlayStation Now, ulteriore servizio della casa nipponica.

The Witcher 3 Wild Hunt – Game of the Year Edition

Non poteva non tornare The Witcher 3 Wild Hunt nella sua migliore forma, la GOTY, che sarà possibile giocare al celebre titolo targato CD Projekt RED a partire da ora fino al 6 settembre 2021.

Team Sonic Racing, Sonic Mania, Sonic Forces

Qualche giorno fa abbiamo coperto per voi l’evento del trentennale di Sonic, preannunciandovi già che alcuni dei titoli ripresi dalla compagnia nipponica che ha lanciato sul mercato l’iconico riccio sarebbero arrivati sul servizio di Sony per celebrare anche con la community PlayStation.

Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown

Come già annunciato precedentemente nel nostro articolo riguardo i titoli del PlayStation Plus di giugno, ecco che Virtua Fighter V Ultimate Showdown fa la sua entrata in scena anche sul PlayStation Now.

Slay the Spire

Slay the Spire è un titolo conosciuto e giocato da moltissimi giocatori. Per chi non lo sapesse, comunque, unisce il tipico deck building game al genere roguelike. Acclamato a destra e a manca, ora approda su PlayStation Now per esser giocato fino al 6 dicembre 2021.

Car Mechanic Simulator

Per gli amanti delle auto e soprattutto il lavoro che ci può esser dietro una riparazione o una modifica delle stesse, ecco che Sony canta l’arrivo di Car Mechanic Simulator, dove oltre a portare avanti l’attività e gestirlo come un impero, dovrete saper mettere mani e sporcarvi d’olio per riuscire ad ottenere le auto più difficili e prestigiose.