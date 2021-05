A Tale of Paper Complete Edition arriverà su PlayStation 5

Open House Games ha annunciato nelle ultime ore che il suo platformer a tema origami A Tale of Paper arriverà sulla next-gen Sony PlayStation 5 (mostratasi in ottima forma con l’ultimo State of Play). Coloro che lo attendono però, non avranno la versione base, bensì quella Complete Edition.

Il titolo fu originariamente lanciato su PlayStation 4 lo scorso anno, ed era pianificato l’arrivo su PC nei primi mesi di questo, purtroppo però nulla all’orizzonte per la suddetta versione. Grazie alla Complete Edition, gli utenti potranno vivere una nuova storia, arrivata su PS4 tramite contenuti scaricabili.

Adesso quindi, anche la community PlayStation 5 potrà finalmente seguire le avventure di Line, un foglio di carta in un mondo fatto di puzzle e avventura. Cosa ne pensate del titolo? In attesa della data d’uscita e, per schiarirvi le idee, vi lasciamo alla descrizione di A Tale of Paper Complete Edition, accompagnata da un nuovo trailer.

Può un sogno trascendere il suo proprietario? Segui la bella storia di Line, un foglio di carta, in questa avventura atmosferica con un pizzico di puzzle. Impara le trasformazioni origami per superare gli ostacoli ed esplora da una prospettiva diversa in fuga da piccoli grandi pericoli. Aiuta Line a realizzare il sogno del suo creatore!