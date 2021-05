Grounded: in futuro aggiornamenti meno frequenti ma con più contenuti

È vero, Obsidian non è proprio la software house a cui peseremmo istantaneamente quando ci viene proposto un genere come quello del survival sandbox, eppure il lavoro svolto con Grounded ha suscitato sicuramente ottime impressioni, anche a chi non avrebbe scommesso su di loro nemmeno un centesimo guardando al suddetto titolo da lontano.

Ora come ora, con il titolo ancora in sviluppo ma giocabile tramite l’Accesso Anticipato, Obsidian si muove per aggiungere di volta in volta nuovi elementi e meccaniche e, proprio riguardo quest’ultimo punto, il team ha annunciato che cambierà modo d’operare.

In un update pubblicato tramite il loro sito ufficiale, la software house ha confermato che Grounded godrà di aggiornamenti meno frequenti ma, allo stesso tempo, più completi e pieni di nuovo materiale e contenuti.

Ci stiamo avvicinando al marchio di un anno dal lancio di anteprima/accesso anticipato del gioco e abbiamo ancora così tanto che vogliamo fare per il gioco. Alcune di queste maggiori caratteristiche richiedono tempo e con una piccola squadra è difficile rilasciare contenuti ogni mese, bilanciando le attività più grandi che devono essere fatte per finire il gioco. Cercheremo di fare aggiornamenti più grandi e leggermente meno frequenti in avanti, che ci permetteranno di rendere i nostri aggiornamenti più significativi con contenuti di più peso e migliori. Il nostro obiettivo è quello di trovare il giusto equilibrio e di mantenere il gioco fresco con cose nuove, dando alla squadra abbastanza tempo per fare elementi di qualità. Come sempre il vostro feedback in questo processo è fondamentale mentre cerchiamo di capire quale sia una buona cadenza di rilascio mentre continuiamo sulla strada verso il nostro lancio 1.0.

Con il prossimo update che pare essere un assaggio di ciò che si prospetta in estate ai giocatori, Grounded entrerà nella sua versione 0.10.0 alla fine del mese di giugno. Vi ricordiamo che il titolo è attualmente disponibile su PC, Xbox Series X|S e Xbox One.