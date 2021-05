Biomutant: in arrivo il primo aggiornamento per il titolo

Recentemente, il settore videoludico ha visto l’arrivo sul mercato della fatica di Experiment 101, Biomutant, un ambizioso action RPG open world da uno studio dalle piccole dimensioni e sotto l’ala protettrice di THQ Nordic, con alle spalle uno sviluppo di 4 anni.

Sebbene il titolo abbia, da un lato, dei giocatori che lo stanno trovando ben fatto e, in generale, un buon gioco, dall’altra non mancano coloro che discutono di come la loro esperienza ne stia risentendo da svariate problematiche (le stesse, in parte, che anno accompagnato il tiepido entustiasmo da parte della stampa specializzata).

Tali problematiche, quali la difficoltà, la voce narrante, la velocità dei dialoghi e altre ancora, fa sapere Experiment 101, saranno le prime ad essere prese in carico con il primo, vero aggiornamento in arrivo per il titolo in questione. Stando al post su Twitter che trovate in calce, la decisione dei soggetti è stata fatta basandosi sul feedback dell’utenza.

Mentre vi lasciamo alla nostra recensione di Biomutant e rimaniamo in attesa di una data ufficiale per l’aggiornamento, vi ricordiamo che l’opera è attualmente disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One e, in più, è giocabile in retrocompatibilità (non trattandosi, ancora, di una versione nativa) su Xbox Series X|S e PlayStation 5.