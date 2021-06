Anime: donna arrestata per minacce a Wit Studio

A volte la passione per un medium come gli anime può raggiungere punti eccessivi, o persino patologici. La questione è diventata davvero seria in Giappone negli ultimi tempi, con gli studi di animazione che si sono trovati ad avere a che fare con molestie sempre più pesanti e inquietanti. E quest’ultimo caso si inserisce proprio in questa escalation.

La polizia di Musashino, uno dei distretti di Tokyo, ha infatti arrestato una donna di 25 anni della prefettura di Miyagi che sembrerebbe aver inviato alla sede di Wit Studio una e-mail all’interno della quale minacciava di dare alle fiamme la sede della compagnia.

Al momento dell’arresto, avvenuto ormai la scorsa settimana, la sospettataha ammesso le accuse a suo carico. Secondo il report, condiviso da Anime News Network, la donna avrebbe inviato a Wit Studio una e-mail, lo scorso 7 maggio, nella quale era contenuta la minaccia di dar fuoco al quartier generale dello studio responsabile delle prime tre stagioni de L’attacco dei giganti nel giro di una settimana.

Wit Studio non ha assolutamente voluto correre alcun tipo di rischio, e nonostante la possibilità che si trattasse soltanto dell’atto di un mitomane, non ha rischiato nulla, potenziando la sicurezza anche a costo di ostacolare il proprio lavoro, causando dei disagi ai dipendenti. Attualmente la polizia sta ancora indagando sulla sospettata, per capire se possa soffrire di un qualche disturbo mentale o se si sia resa colpevole di simili minacce in passato.

È del tutto naturale che la polizia gestisca una simile minaccia con la massima cautela. La soglia di attenzione verso simili minacce si è infatti decisamente alzata dall’episodio del rogo nel palazzo della Kyoto Animation 1st, che ha causato diversi morti e feriti nel 2019. Una tragedia che ha lasciato i suoi segni e che ha generato una nuova consapevolezza nelle forze dell’ordine giapponesi.

Wit Studio è uno degli studi d’animazione più in vista del Giappone. Autore di alcuni veri e propri capolavori come le prime tre stagioni de L’attacco dei giganti (poi lasciato in mano a MAPPA), Vinland Saga, Seraph of the End e molti altri ancora, attualmente lo studio è impegnato nella realizazione di due grossi progetti: da una parte Vivy Flourite Song, parte della stagione primaverile degli anime, dall’altra il progetto originale per Netflix, Vampire in the Garden.