My Hero Academia World Heroes Mission: ecco la nuova key visual

La saga di My Hero Academia sta procedendo rapidamente negli ultimi tempi, sia sul manga che nella sua controparte animata. Con l’arco narrativo finale e la quinta stagione in corso, i fan della serie di Kohei Horikoshi hanno di che essere soddisfatti, ma nonostante tutto c’è ancora molto altro in cantiere per loro, con il terzo film ispirato alla saga, My Hero Academia World Mission, pronto a fare il suo esordio la prossima estate.

E sembra proprio che finalmente lo studio d’animazione Bones si sia deciso a darci qualche indizio in più su quella che sarà la terza pellicola di Deku e dei suoi compagni. Dopo le affermazioni del direttore del sonoro, secondo cui i lavori sul doppiaggio della serie sarebbero iniziati, Weekly Shonen Jump ha condiviso una piccola preview del film, una key art che ha fatto la sua comparsa sull’ultimo numero della rivista, e che potete vedere in fondo all’articolo.

I protagonisti di questo nuovo poster sono tre dei personaggi più amati della serie, accompagnati dal alcuni dei più noti pro-heroes sulla scena. Sulla sinistra infatti possiamo ammirare Bakugo, al centro Izuku e a destra Todoroki, mentre alle loro spalle si stagliano le figure, rispettivamente, di Best Jeanist, All Might ed Endeavor.

Tutti e tre gli aspiranti eroi indossano le loro nuovissime tute stealth, che saranno un po’ la cifra stilistica del nuovo film. Questa visual è l’ultimo aggiornamento su My Hero Academia World Heroes Mission, e nell’attesa di scopire l’esatta data d’uscita della pellicola, speriamo che queste nuove rivelazioni continuino ad aumentare.

In questa nuova pellicola, Deku e gli altri si dovranno preparare ad affrontare il pericoloso gruppo Humanize, mentre rimarranno coinvolti in un incidente internazionale che farà di Izuku un vero e proprio ricercato. Riusciranno i pro-heroes e gli studenti della Yuei a risolvere di nuovo la situazione e a salvare, anche stavolta, più persone possibili, con un sorriso stampato in volto? Per scoprirlo dovremo aspettare la prossima estate.

The My Hero Academia World Heroes’ Mission movie will have special clear files with every ticket purchased!

Art has been revealed with the following words:

Todoroki & Endeavor: Surpass my Father

Deku & All Might: Surpass those I admire

Bakugou & Best Jeanist: Surpass the norm. pic.twitter.com/sTfHyPwKoZ

— ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) May 30, 2021