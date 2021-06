Manga: ecco le serie più vendute del 2021

Il 2020 è stato un anno d’oro per l’industria dei manga, e sembra proprio che la tendenza non si sia invertita in questo 2021. Il medium sta diventando sempre più popolare, tanto in patria quanto all’estero, sia negli Stati Uniti che in Oceania e in Europa. E al crescere dell’industria corrisponde anche l’impennata verticale del volume di vendite.

E proprio per valutare queste vendite è arrivato un aggiornamento da Oricon, la vera e propria autorità in termini di manga. Proprio questa settimana la compagnia giapponese ha annunciato la sua speciale classifica per le vendite di metà anno, e i risultati potrebbero essere sorprendenti, anche se soltanto in parte.

Stando a quanto rivelato dalla compagnia infatti al primo posto rimane Demon Slayer, grazie agli oltre 26 milioni di copie vendute nel corso di questi primi cinque mesi dell’anno. Numeri assolutamente pazzeschi quelli dell’opera di Koyoharu Gotoge, anche per un’industria in espansione come quella dei manga.

Il secondo posto invece se lo è aggiudicato Jujutsu Kaisen. Grazie alla prima stagione della serie animata, il lavoro di Gege Akutami ha conosciuto un’impennata di popolarità, facendo registrare più di 23 milioni e mezzo di copie.

Numeri che staccano decisamente tutti gli altri classificati nella top ten di Oricon, che sul gradino basso del podio vede Tokyo Revengers, con 5 milioni di copie, mentre L’attacco dei giganti di Hajime Isayama è quarto a 4 milioni e 635mila copie. Il quinto posto se lo aggiudica invece Chainsaw Man, con 4 milioni 181mila copie, mentre è stesto The Promised Neverland (3.191.416), settimo My Hero Academia (3.045.057), ottavo Haikyu (2.994.002), nono Kingdom (2.595.395) e infine decimo One Piece a quota 2.573.010.

Numeri che certificano lo stato di salute dell’industria e che non potranno far altro che aumentare entro la fine dell’anno. Del resto di alcune di queste opere (per esempio di Chainsaw Man) si sta parlando di un adattamento animato, che potrebbe avere, come è stato per Demon Slayer e Jujutsu Kaisen, un effetto boost sulle vendite del manga.