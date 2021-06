Nintendo Switch Pro verrà svelata questa settimana?

Secondo un nuovo rumor emerso in rete, Nintendo non vorrebbe aspettare l’E3 2021 per svelare al mondo la nuova Nintendo Switch Pro, ma addirittura sarebbe pronta ad anticipare i tempi già per questa settimana. A dirlo è stato l’insider “Shpeshal_Nick”, molto conosciuto nell’ambiente.

Nick ha affermato che la grande N avrebbe in programma un Direct dedicato esclusivamente alla console, che si terrebbe addirittura giovedì 3 giugno. Dobbiamo credere alle sue parole? Diciamo di “ni”, dato che l’insider ha affermato che il reveal di Nintendo Switch Pro era già previsto in passato, con l’evento che è stato poi rinviato. La stessa sorte potrebbe toccare anche al nuovo evento, che rischierebbe dunque un secondo rinvio. È un modo come un altro per proteggersi da una eventuale indiscrezione cannata? Staremo a vedere! Vi aggiorneremo non appena giungeranno ulteriori dettagli sulla vicenda. Secondo un altro rumor, la console arriverebbe sul mercato nel prossimo periodo autunnale.