Giugno 2021: le uscite del mese su console e PC

Come ogni mese, GamesVillage offre ai propri lettori una panoramica del mese che sta per darci il benvenuto con tutti i titoli al suo interno. Dal primo all’ultimo, ecco quali sono le uscite più calde che accompagneranno uno dei mesi più caldi dell’anno. giugno!

1 giugno: Ghost ‘n Goblins Resurrection (Switch, PS4, Xbox One, PC)

Oggi è il grande ritorno di un grande gioco dell’epoca: Ghost ‘n Goblins Resurrection, uscito prima sulla console nipponica Nintendo Switch, sarà disponibile da oggi anche per le home console di Microsoft e Sony e per PC.

1 giugno: Necromunda Hired Gun (PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, PS5, PC)

Focus Home Interactive è pronta quest’oggi a lanciare il suo “DOOM” con Necromunda Hired Gun, FPS dall’impronta altamente action che tanto prende dalla creatura di Bethesda. Si rivelerà all’altezza?

4 giugno: Sniper Ghost Warrior Contracts 2 (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC)

CI Games continua a proporre il suo personalissimo e unico FPS dedicato interamente all’arte del tiro di precisione con Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Il titolo, che si appresta palesemente come il più ambizioso nella serie, donerà ai giocatori tiri difficilissimi da effettuare, accompagnato da combattimento stealth con gadget all’avanguardia e ambientazioni dalle elevate posizioni.

8 giugno: Chivalry 2 (PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4)

Tripwire Interactive è decisa nell’appoggiare i ragazzi dell’allora nato da mani indipendenti Chivalry, il primo capitolo rimasto impresso nelle menti di tantissimi giocatori. Chivalry 2 si prospetta ancor più grande, ben fatto e più alla portata dei giocatori, con un gameplay migliorato e semplificato, ampie mappe e fiumi di sangue.

10 giugno: Final Fantasy 7 Remake Intergrade (PS5)

In arrivo esclusivamente (per sei mesi) su PS5, Final Fantasy 7 Remake Intergrade, presentato come titolo spin-off e speciale rispetto alla trama principale, darà la possibilità ai giocatori di impersonare Yuffie in questa nuova avventura in attesa del secondo capitolo ufficiale.

10 giugno: Ninja Gaiden Master Collection (Switch, PS4, Xbox One)

Un grande ritorno è previsto questo giugno con l’action da tempo svanito dalla scena. Ninja Gaiden Master Collection permetterà finalmente ai tantissimi fan in giro per il mondo, di vestire nuovamente i panni del leggendario ninja Ryu Hayabusa.

11 giugno: Ratchet & Clank Rift Apart (PS5)

Sicuramente definita l’uscita del mese, Ratchet & Clank Rift Apart che arriva dalle laboriose mani di Insomniac Games, promettte di riportare in auge la serie platform con tutta la potenza di PlayStation 5. Ovviamente, aspettatevi una nostra recensione a breve!

11 giugno: Guilty Gear Strive (PC, PS5, PS4)

Arc System Works continua a fare ciò che sa far meglio: i picchiaduro. Questo giugno vedremo finalmente avverarsi la pubblicazione di un attesissimo brawler, Guilty Gear Strive, con un gameplay volto all’action e alla precisione, assieme ad una serie di personaggi ben definiti e uno stile artistico degno di nota.

25 giugno: Mario Golf Super Rush (Switch)

Quest’estate avremo anche la possibilità di vedere Super Mario in maniche corte e pantaloni nell’intento di mandare in buca quante più palline possibile con Mario Golf Super Rush. Nintendo, assieme al team Camelot Software Planning, ha deciso di portare l’iconico personaggio in vesti e attività completamente diverse: si farà notare positivamente?

25 giugno: Scarlet Nexus (PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4)

Chiudiamo questo giugno con un’altra uscita caldissima da parte di Bandai Namco con Scarlet Nexus, l’atteso action in stile anime tanto atteso da tantissimi fan e che promette di portare il genere ad altri livelli, intrecciando una trama forte e originale. Vedremo come se la caverà Bandai Namco con questa nuova, interessante IP, accompagnata per di più dalla serie animata ufficiale.