Phantasy Star Online 2 New Genesis: arriva dal 9 giugno in tutto il mondo

Phantasy Star Online 2: New Genesis verrà lanciato in tutto il mondo il 9 giugno, ha annunciato Sega. In Nord America, New Genesis sarà disponibile per Xbox Series, Xbox One e PC. In Giappone sarà disponibile solo per PlayStation 4, PC e in formato digitale su Nintendo Switch e PC. Inoltre, dal 14 al 16 maggio, si è svolto un secondo closed beta test. Sega ha condiviso altre notizie durante la live del 25 maggio. Per maggiori informazioni, potete visitare il sito ufficiale qui. Di seguito una panoramica del gioco:

Phantasy Star Online 2 è ben noto per la sua impareggiabile personalizzazione del personaggio e la battaglia di azione che ha affascinato il mondo, ha annunciato la sua ultima novità: un nuovo Universo chiamato Phantasy Star Online 2: New Genesis.

Uno degli obiettivi del gioco è creare il Phantasy Star Online 2 definitivo in cui gli elementi testati nel tempo siano mantenuti intatti, mentre il design del gioco, il gameplay e il motore grafico saranno completamente ridisegnati e rinati in tutto aspetti. Le parole chiave che riescono a definire questo titolo in modo appropriato sono:

Mondo espansivo inesplorato

Minacce sconosciute

La vera avventura inizia, ORA!

Sega ha dettagliato tutte le nuove funzionalità presenti nel beta closed test: tra le novità sono inclusi nuovi nemici come Bujin e Daityl Sword of the DOLLS; Chiacurio e Waulon degli ALTERS; e Crag Bear, Ard Banser e Ard Banshee dei FORMERS. Le nuove sezioni di esplorazione includono una battaglia 32vs32, nemici spaventosi e un enorme nemico chiamato Gigantix. Varie categorie di armi includeranno la Partisan e la Wired Lance for Hunters: i combattenti ottengono Twin Daggers e Sabers mentre i ranger ricevono Launchers, mentre le truppe ricevono Talis.

Phantasy Star Online 2: New Genesis verrà lanciato il 9 giugno per Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e PC in tutto il mondo insieme a Nintendo Switch e PS4. Per maggiori informazioni, rimanete sintonizzati.