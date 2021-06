LEGO Builder’s Journey in arrivo su Switch e PC

LEGO Builder’s Journey, dopo essere stato pubblicato nel 2019 per Mac e dispositivi iOS, arriva finalmente su Switch e PC tramite Steam il 22 giugno. Ad annunciarlo sono stati LEGO Games, publisher del gioco e Light Brick Studio, ossia la casa di sviluppo.

Il titolo è un puzzle-game geometrico e tridimensionale che richiede al giocatore la capacità di seguire le regole ma, altre volte, sarà necessario infrangerle, risolvendo quindi le varie quest in modo creativo e per nulla convenzionale.

Dalla descrizione di Steam emerge che il prodotto, nella sua versione per Computer, supporterà il ray-tracing, un’illuminazione globale più efficace, riflessi più precisi e una rappresentazione delle ombre più curata.

Di seguito una panoramica del gioco offerta da Steam:

LEGO Builder’s Journey è un suggestivo puzzle-game geometrico che ci chiamerà ad utilizzare mattoncino dopo mattoncino per risolvere particolari enigmi che richiederanno al giocatore di seguire le regole e, talvolta, di infrangerle.

Prenditi del tempo per godere di questo puzzle poetico che si svolge in un mondo interamente LEGO, animato da elementi riprodotti con una precisione mai vista sugli schermi. Lasciati trasportare in un mondo mozzafiato, pieno di mattoncini ed effetti, accompagnato da una splendida colonna sonora.