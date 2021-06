CD Projekt Red: sono in sviluppo diversi progetti tripla A per il 2022

Ultimamente le cose non sono andate bene per CD Projekt Red . Dopo aver lanciato Cyberpunk 2077 l’anno scorso, la società sta affrontando una serie di problemi, come le dimissioni del game director di Witcher 3. Inoltre, l’editore sta ancora cercando di ottenere l’approvazione di Sony per far tornare il gioco su PlayStation Store. Questi problemi hanno iniziato a mostrare effetti negativi in modo più evidente anche nei suoi dati di vendita.

Secondo una sintesi fatta da Nibel su Twitter, gli utili netti di CD Projekt Red sono diminuiti del 64,7% nel primo trimestre, mancando le aspettative del mercato. Questa situazione ha senso, considerando che lo stato attuale di Cyberpunk 2077 è ancora lontano dalle aspettative dei giocatori. Tuttavia, nonostante la perdita netta che la società di sviluppo ha ricevuto, lo studio rimane impegnato nel suo lavoro e ha persino annunciato qualcosa di abbastanza grande. CD Projekt RED sta pianificando di avviare sviluppi paralleli di progetti per titoli tripla A dal 2022, secondo un rapporto di Reuters. Questa transizione potrebbe essere il motivo per Adam Badowski si è dimesso. L’ex game director, ha accettato l’incarico di supervisionare la transizione dello studio nello sviluppo di più progetti AAA contemporaneamente. Sebbene questi progetti aiuteranno lo dell’azienda in futuro, l’editore è ben consapevole che la crescita futura delle vendite dipende in gran parte dal capire come riportare i giocatori a uno dei titoli più attesi dai fan, Cyberpunk 2077.

A tale scopo, CD Projekt ha confermato i piani per pubblicare contenuti scaricabili gratuitamente e aggiornare sia per Cyberpunk 2077 che per The Witcher 3 sulle console di nuova generazione nella seconda metà dell’anno. Inoltre, sebbene i loro problemi attuali siano comprensibili, vale la pena notare che l’anno scorso l’azienda ha registrato un anno record. Le azioni hanno raggiunto il massimo storico nel periodo precedente al lancio di Cyberpunk. Cyberpunk 2077 è ora disponibile su PC, PlayStation 4, Stadia e Xbox One. Le versioni per PlayStation 5 e Xbox Series X/S sono attualmente in fase di sviluppo.