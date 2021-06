Need for Speed: Electronic Arts “chiude” cinque capitoli della serie

Nella giornata di ieri, un membro del team di sviluppo di Electronic Arts ha dichiarato, tramite un post su Reddit, che cinque capitoli della saga di racing-game più amata, Need for Speed, sarebbero stati rimossi dagli store digitali. I capitoli in questione sono: Carbon, Undercover, Shift, Shift 2: Unleashed e Speed The Run.

Anche gli store in-game sono stati chiusi ed è stato annunciato che i server cesseranno di funzionare entro il 31 agosto 2021. Da quel momento in poi, i giocatori potranno godersi unicamente la campagna in singolo dei cinque titoli. Un brutto svantaggio per coloro che utilizzano esclusivamente gli store digitali e che non sono in possesso di questi giochi.

Pare che nella giornata di ieri, i capitoli sopracitati capitoli di Need for Speed siano stati rimossi dal PlayStation Store e da quello di Xbox. Sulla piattaforma Steam, invece, i titoli risultano ancora presenti, ma non sappiamo ancora se e quando verranno rimossi da tale piattaforma.

Dal post su Reddit, si evince che la motivazione del loro ritiro dal mercato sia riconducibile alla volontà del team di sviluppo di dedicare le loro energie al futuro della saga di corse. Nel post, inoltre, viene specificato che la squadra è stata costantemente al lavoro per sviluppare e aggiornare i titoli nel corso degli anni ma il numero di giocatori attivi, ad oggi, è cessato a tal punto da risultare inconveniente per loro “tenerli in vita”.

Le reazioni del pubblico sotto il post sono state prevalentemente negative, più che altro a causa dello scarso anticipo con cui è stata resa nota la notizia e anche perché, ricordiamo, Electronic Arts annunciò che avrebbe posticipato la pubblicazione del nuovo titolo di Need for Speed, di cui al momento è solo certo che uscirà per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC.