Ni no Kuni Cross Worlds: trailer sulla classe Swordsman

Netmarble e Level-5 hanno rivelato un nuovo trailer di Ni no Kuni: Cross Worlds, il prossimo gioco di ruolo online mobile. Il video è incentrato sullo spadaccino (Swordsman), una delle classi che saranno incluse nel gioco.

Ni no Kuni: Cross Worlds verrà lanciato per mobile il 10 giugno in Giappone, Corea del Sud e Taiwan, Level-5. La pre-registrazione è attualmente disponibile. Per maggiori informazioni, visitate il sito ufficiale qui. Di seguito una panoramica del titolo: