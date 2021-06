Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown: il DLC include i modelli originali dei personaggi

SEGA ha fatto sapere che il Legendary Pack, ossia il DLC di Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown (remake del picchiaduro uscito nel 2007), includerà 38 modelli originali dei combattenti, i quali saranno chiaramente schierabili durante gli scontri dagli utenti.

Il DLC di Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown è già disponibile da oggi, 1 giugno, insieme alla versione base del gioco, la quale garantisce l’accesso a circa 2000 accessori atti alla personalizzazione del personaggio, 19 costumi, le arene e molte delle soundtrack della versione originale del gioco. Il tutto è stato reso noto da SEGA tramite il suo account Twitter:

Il remake dello storico picchiaduro è un’esclusiva PlayStation 4 e include migliorie dal punto di vista tecnico e della grafica, grazie all’implementazione di un nuovo motore grafico, nonché nuove funzionalità online, tra cui la possibilità di assistere ad incontri tra giocatori in tempo reale.

Il titolo è stato sviluppato in occasione del sessantesimo anniversario di SEGA ed è stato reso disponibile da Sony Interactive Entertainment, insieme ad altri titoli, da oggi fino al 2 agosto 2021 per gli abbonati al PlayStation Plus.