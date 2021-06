Genshin Impact: nuove informazioni su Raiden e Ayaka, rumor

Il gioco di ruolo di successo di miHoYo, Genshin Impact, è riuscito ad accumulare molta popolarità in un breve lasso di tempo. Con aggiornamenti frequenti, il gioco ha continuato a crescere nel corso dei mesi e non mostra segni di rallentamento in tempi brevi. Il live streaming, del 28 maggio, ha anticipato le novità presenti nel prossimo aggiornamento. L’aggiornamento 1.6 aggiungerà il boat system, un gruppo di nuove isole e un nuovo personaggio Kazuha.

Secondo gli ultimi leaks, provenienti da Tieba, tramite Wangsheng Funeral Parlor Discord, l’Electro Traveller e Ayaka arriveranno con l’aggiornamento. Ayaka dovrebbe arrivare con la regione di Inazuma e secondo i vari rumors coincide con la versione 1.7 del gioco. Altri, riportano come data il 28 settembre (data del compleanno di Ayaka). Secondo Sukuna, inoltre, Ayaka sarà più forte di Xiao. Questo dà ai giocatori un’idea approssimativa del potere di Ayaka e dovrebbe aumentare in modo significativo le aspettative per il personaggio. Xiao è uno dei migliori DPS del gioco, quindi è un buon punto di riferimento per valutare l’efficacia di Ayaka.

Zaniet, un altro popolare leaker di Genshin Impact, ha fatto trapelare un’immagine di Raiden, l’Electro Archon (chiamata anche con il nome Baal). Per essere più precisi, è una sagoma di Baal, delineata con un sole splendente dietro di lei e l’elsa di una spada davanti. Questa non è l’immagine completa di Baal, che è stata rivelata, né presenta nuove informazioni sulla regione di Inazuma. Baal ha la sua spada sguainata nell’immagine. Gli stessi rumor suggeriscono che Raiden sarà un personaggio di supporto e ci sarà una sorta di nuovo meccanismo intorno a lei. Non ci sono informazioni in che cosa consista questo meccanismo. Tuttavia, si afferma che il personaggio sarà più equilibrato di Venti, che è piuttosto potente. Genshin Impact è ora disponibile per dispositivi mobile, PC, PlayStation 4 e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è ancora in fase di sviluppo.