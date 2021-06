Necromunda Hired Gun: ecco il trailer di lancio del gioco

Necromunda: Hired Gun, il frenetico FPS creato dal team piccolo ma pieno di passione Streum On Studio, è disponibile da oggi per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e PC. Benvenuto nella cruda e violenta città alveare di Necromunda, un luogo dove tutto è permesso, al giusto prezzo. Nei panni di un cacciatore di taglie in ascesa in questa utopia di violenza, potrai utilizzare i numerosi strumenti del tuo arsenale mortale per i tuoi contratti e farti un nome in questo famigerato mondo sotterraneo. Immergiti nel trailer di lancio e preparati per l’universo unico di Hired Gun, i suoi personaggi, le missioni, le armi e il tuo fidato Mastiff cybernetico.

Scegli il tuo contratto. Trova il tuo obiettivo. Ottieni la ricompensa.

Naviga in un mare di crimine e corruzione per mantenere gli equilibri del sanguinoso ecosistema di Necromunda come un sicario senza pietà. I soldi sono piacevoli, il cane è fidato e le armi affidabili – ma saprai sopravvivere alla caccia? Necromunda: Hired Gun è uno sparatutto indie, veloce, violento e appassionante ambientato negli angoli più oscuri della più malfamata città alveare del mondo di Warhammer 40,000.

Elimina i più noti criminali e mutanti, sempre al giusto prezzo. Il tuo arsenale è enorme. Il tuo corpo è potenziabile con decine di abilità che vanno dal poter correre sui muri al poter saltare le voragini. Il tuo cyber-mastiff scoverà e ucciderà I nemici per te, mentre potrai utilizzare il tuo rampino per spostarti rapidamente ed in modo agile attraverso le vaste ambientazione.